TAŞACAK BU DENİZ CANLI İZLE LİNKİ | TRT 1 canlı izle ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm takip et!

Yeni bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, güçlü sahneleri ve temposu yüksek anlatımıyla dikkat çekiyor. Diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayını, TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebiliyor.
Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla TRT1 canlı izle bağlantısını takip edebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6