Haberler Yaşam Haberleri TAŞACAK BU DENİZ CANLI İZLE LİNKİ | TRT 1 canlı izle ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm takip et!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 21:16

TAŞACAK BU DENİZ CANLI İZLE LİNKİ | TRT 1 canlı izle ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm takip et!

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm, bu akşam izleyiciyle buluşurken canlı yayın ekranı yoğun şekilde araştırılıyor; bölümün hangi platformdan ve nasıl takip edileceği merak ediliyor. Dizide yaşanacak gelişmeler hikayenin seyrini değiştirirken karakterler arasındaki gerilim daha da artıyor. Yeni bölümü anlık izlemek isteyenler için yayın, TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden erişime açılıyor.

TAŞACAK BU DENİZ CANLI İZLE LİNKİ | TRT 1 canlı izle ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm takip et!
  • ABONE OL

Yeni bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, güçlü sahneleri ve temposu yüksek anlatımıyla dikkat çekiyor. Diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler, canlı yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayını, TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

TRT 1 CANLI İZLE

Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla TRT1 canlı izle bağlantısını takip edebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 FREKANS AYARLARI

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

Frekans: 11.096

Polarizasyon: H

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TAŞACAK BU DENİZ CANLI İZLE LİNKİ | TRT 1 canlı izle ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm takip et!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz