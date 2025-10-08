Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncuları

Can düşmanı iki ailenin bitmeyen mücadelesini bir yabancının gözünden anlatan Taşacak Bu Deniz konusu, oyuncuları ve fragmanı sonrası yayın tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile buluşuyor. İşte, Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın günü:
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz TRT 1'de başlıyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölümü 10 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek.
İki düşman ailenin bitmeyen savaşının ortasında kalan bir yabancının gözünden aktarılan bu hikaye her hafta cuma günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) başrolleri paylaşırken, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Hakan Salınmış ve Gerçek Alnıaçık gibi isimler yer alıyor.