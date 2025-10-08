Haberler Yaşam Haberleri Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 8.10.2025 12:31

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncuları

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerinde yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi konusu ve oyuncuları ile izleyenlerin araştırmalarına konu oldu. Karadeniz'de geçen hikayede gerilim ve aşk teması dengeli gidecek. Dizi takipçileri TRT 1 yayın akışı ile dizinin yayın tarihini takip ediyor. Peki; Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün?

Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncuları

Can düşmanı iki ailenin bitmeyen mücadelesini bir yabancının gözünden anlatan Taşacak Bu Deniz konusu, oyuncuları ve fragmanı sonrası yayın tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile buluşuyor. İşte, Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın günü:

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz TRT 1'de başlıyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölümü 10 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari ile Esme Furtuna'nın geçmişten gelen düşmanlığı gün yüzüne çıkıyor. Aşk ve gerilim unsurlarının iç içe geçtiği dizide Karadeniz'in fırtınalı atmosferi kullanılacak.

İki düşman ailenin bitmeyen savaşının ortasında kalan bir yabancının gözünden aktarılan bu hikaye her hafta cuma günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) başrolleri paylaşırken, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Onur Dilber, Hakan Salınmış ve Gerçek Alnıaçık gibi isimler yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncuları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz