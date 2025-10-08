Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, hangi gün? TRT 1 yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu ve oyuncuları

Can düşmanı iki ailenin bitmeyen mücadelesini bir yabancının gözünden anlatan Taşacak Bu Deniz konusu, oyuncuları ve fragmanı sonrası yayın tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Dizinin ilk bölümü bu hafta izleyicisi ile buluşuyor. İşte, Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın günü: