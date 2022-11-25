Haberler Yaşam Haberleri Kombiyi açmayan komşuya dava açılabilir mi? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:40 Son Güncelleme: 25.11.2022 16:03

Kombiyi açmayan komşuya dava açılabilir mi? İşte yanıtı…

Kış aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte doğalgaz ve kaloriferlerin açılması başladı. Hukuki düzenlemelere göre, alt ve üst komşunun kombiyi kapatması, kısması ya da yakmaması gibi nedenlerle mağdur olan komşular isterlerse haklarını mahkemede arayabilecekler.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Kombiyi açmayan komşuya dava açılabilir mi? İşte yanıtı…

Hava sıcaklıklarında düşüş başlamasıyla vatandaşlar doğalgaz ve kaloriferlerini açmaya başladı. Kombisini hiç açmayan veya evinin belirli odasında kaloriferlerini açanlar ise tasarruf etmek isterken kendilerini mahkemede bulabilirler! Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Feyza Nur Alsancak; "Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Dürüstlük kuralları gereğince kombisini hiç ya da gereği gibi yakmayan kişi, komşularının daha fazla yakmasına sebep olmakla beraber; komşuculuk ilişkilerinde de böyle bir sebepten zarar görmektedir." ifadelerine yer verdi.

KOMBİSİNİ YAKMAYAN KAT SAKİNİ DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIR

Kat mülkiyeti Kanunun bu durumu kapsayıcı hükümleri bulmaktadır diyen Av. Alsancak; "Kat Mülkiyeti Kanunun 18.Maddesine "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentilerini ve ortak yerlerini kullanırken doğruluk kaidelerini uymak, özelikle birini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümetler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır" hükmü yer alır. Bu maddeye göre; komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğidir. Bu durumda kombisini yakmayan kat sakininin doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı davrandığını söyleyebiliriz" dedi.

KALORİFERİNİ YAKAN KOMŞU, YAKMAYAN KOMŞU HAKKINDA HAKİM MÜDAHALESİNİ İSTEYEBİLİR

Yine Kat Mülkiyeti Kanunun 33.Maddesindeki hükümlere göre; kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazsın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak kaloriferine yakmayan komşu hakkında hâkimin müdahalesini isteyebileceğini ifade eden Alsancak; "Ayrıca kombisini yakan komşu; diğer komşunun kombisini yakmaması sebebi ile maddi zarar uğradığını ispat eder ise hâkim bu zararın tazminine de karar verebiliyor. Örneğin aylık bin TL ısıtma gideri olan bir kişi; komşusunun kombisini yakmaması yüzünden aylık bin 300 TL ödemek zorunda kalmış ise bu zararın tazminini isteyebilir. Kat Mülkiyet Kanunu dışında Türk Medeni Kanununda da komşu hakkı düzenlenmiştir. Kaloriferlerin hiç veya gereği gibi yakılmaması durumunda komşuların katlanma sınırlarını aşan eylem bulunuyor ve Türk Medeni Kanunu gereğincede komşunun hakkı doğuyor." İfadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
En yüksek viyadük yarın açılıyor
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: ‘Israrcı erkek şiddete yöneliyor’
ARKADAŞINA GÖNDER
Kombiyi açmayan komşuya dava açılabilir mi? İşte yanıtı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA