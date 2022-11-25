Kombiyi açmayan komşuya dava açılabilir mi? İşte yanıtı…

Hava sıcaklıklarında düşüş başlamasıyla vatandaşlar doğalgaz ve kaloriferlerini açmaya başladı. Kombisini hiç açmayan veya evinin belirli odasında kaloriferlerini açanlar ise tasarruf etmek isterken kendilerini mahkemede bulabilirler! Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Feyza Nur Alsancak; "Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Dürüstlük kuralları gereğince kombisini hiç ya da gereği gibi yakmayan kişi, komşularının daha fazla yakmasına sebep olmakla beraber; komşuculuk ilişkilerinde de böyle bir sebepten zarar görmektedir." ifadelerine yer verdi.

KOMBİSİNİ YAKMAYAN KAT SAKİNİ DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIR

Kat mülkiyeti Kanunun bu durumu kapsayıcı hükümleri bulmaktadır diyen Av. Alsancak; "Kat Mülkiyeti Kanunun 18.Maddesine "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentilerini ve ortak yerlerini kullanırken doğruluk kaidelerini uymak, özelikle birini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümetler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır" hükmü yer alır. Bu maddeye göre; komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğidir. Bu durumda kombisini yakmayan kat sakininin doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı davrandığını söyleyebiliriz" dedi.

KALORİFERİNİ YAKAN KOMŞU, YAKMAYAN KOMŞU HAKKINDA HAKİM MÜDAHALESİNİ İSTEYEBİLİR

Yine Kat Mülkiyeti Kanunun 33.Maddesindeki hükümlere göre; kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazsın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak kaloriferine yakmayan komşu hakkında hâkimin müdahalesini isteyebileceğini ifade eden Alsancak; "Ayrıca kombisini yakan komşu; diğer komşunun kombisini yakmaması sebebi ile maddi zarar uğradığını ispat eder ise hâkim bu zararın tazminine de karar verebiliyor. Örneğin aylık bin TL ısıtma gideri olan bir kişi; komşusunun kombisini yakmaması yüzünden aylık bin 300 TL ödemek zorunda kalmış ise bu zararın tazminini isteyebilir. Kat Mülkiyet Kanunu dışında Türk Medeni Kanununda da komşu hakkı düzenlenmiştir. Kaloriferlerin hiç veya gereği gibi yakılmaması durumunda komşuların katlanma sınırlarını aşan eylem bulunuyor ve Türk Medeni Kanunu gereğincede komşunun hakkı doğuyor." İfadelerini kullandı.