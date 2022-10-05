Taşeron işçi düzenlemesi son dakika: Bakan Bilgin’den Taşeron işçi düzenlemesi son durum açıklaması

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil.Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.