Haberler Yaşam Haberleri Taşeron işçi düzenlemesi son dakika: Bakan Bilgin’den Taşeron işçi düzenlemesi son durum açıklaması
Giriş Tarihi: 5.10.2022 23:19 Son Güncelleme: 5.10.2022 23:19

Taşeron işçi düzenlemesi son dakika: Bakan Bilgin’den Taşeron işçi düzenlemesi son durum açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Bilgin Taşeron işçi düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler ise “Taşeron işçi düzenlemesi son durum nedir?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Taşeron işçi düzenlemesi son durum bilgileri ve tüm detaylar.

Taşeron işçi düzenlemesi son dakika: Bakan Bilgin’den Taşeron işçi düzenlemesi son durum açıklaması

Taşeron işçi düzenlemesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TRT Haber canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Taşeron işçi düzenlemesine ilişkin güncel bilgiler verdi. Bu açıklamaların ardından konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler "Taşeron işçi düzenlemesi son durum nedir?" şeklindeki soruya cevap aramaya başladı.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?

Son dakika Taşeron işçi düzenlemesi son durum bilgileri ve Bakan Bilgin'in diğer açıklamalarından bazı detaylar şöyle;



BAKAN BİLGİN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TARİH VERDİ!

Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız.



Mevsimlik işçiler konusunda, eğer kurumda ihtiyaç varsa işçilerin tekrar o kurumla çalışılmasının önünü açacağız. Geçici işçilerin de hukukunu koruyacak bir düzenleme yapacağız.

"KAMUDA SÖZLEŞME TÜRLERİNİ TEK TİPE İNDİRECEĞİZ"

Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz.



Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Şimdi bir çağ değişimi içerisindeyiz. Batı güç kaybediyor. Işık doğudan yükseliyor. Asya'nın gücü artıyor. Türkiye'nin yükselişi tarihsel bir yükseliştir. Batılıların da bunu engelleyecek zamanı kaçırdıklarına inanıyorum.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil.Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.

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Taşeron işçi düzenlemesi son dakika: Bakan Bilgin’den Taşeron işçi düzenlemesi son durum açıklaması
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