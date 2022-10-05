Taşeron işçi düzenlemesi son dakika: Bakan Bilgin’den Taşeron işçi düzenlemesi son durum açıklaması

Taşeron işçi düzenlemesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. TRT Haber canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Taşeron işçi düzenlemesine ilişkin güncel bilgiler verdi. Bu açıklamaların ardından konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler "Taşeron işçi düzenlemesi son durum nedir?" şeklindeki soruya cevap aramaya başladı.
Son dakika Taşeron işçi düzenlemesi son durum bilgileri ve Bakan Bilgin'in diğer açıklamalarından bazı detaylar şöyle;
Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız.
Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz.
Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Şimdi bir çağ değişimi içerisindeyiz. Batı güç kaybediyor. Işık doğudan yükseliyor. Asya'nın gücü artıyor. Türkiye'nin yükselişi tarihsel bir yükseliştir. Batılıların da bunu engelleyecek zamanı kaçırdıklarına inanıyorum.
Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT'lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis'e sunacağımızı duyurduk. Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil.Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.