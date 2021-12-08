Haberler Yaşam Haberleri Taşıma sınırı cezası ne kadar? Yük ve yolcu sınırı aşma trafik cezası ücreti 2021
Giriş Tarihi: 8.12.2021 13:18 Son Güncelleme: 8.12.2021 13:18

Taşıma sınırı cezası ne kadar? Yük ve yolcu sınırı aşma trafik cezası ücreti 2021

Taşıma sınırı cezası ne kadar? Yük ve yolcu sınırı aşma trafik cezası ücreti 2021

Toplumun sağlığının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarına, otomobillere ve yolcu otobüslerine belirli bir yolcu taşıma sınırı getirilmiştir. Ancak zaman zaman bu sınırlar şoförlerin gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle aşılabilmekte ve insanların hayatları tehlikeye atılmaktadır. Peki taşıma sınırı cezası ne kadar? Yük ve yolcu sınırı aşma cezası 2021 yılında ne kadar oldu?

Ulaşım görevi gören bütün motorlu taşıtların bir yolcu taşıma sınırı vardır, aynı şekilde yük taşıyan araçların da belli bir yük sınırı vardır. Bu sınırı aşan sürücülere taşıma sınırı cezası uygulanmaktadır. Motorlu taşıtların tamamında ruhsatta belirtildiği kadar yolcu olmalıdır. Daha fazla yolcu alımı cezaya tabii olacaktır. Fazla yolcu taşıma cezası 2021 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/1 – a maddesine göre 113 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Taşıma sınırı cezası ne kadar sorusunun yanıtı 113 Türk Lirası olacaktır. Aynı zamanda fazla yolcu taşımanın ceza puanı da 10 ceza puanı olarak belirlenmiştir.

TAŞIMA SINIRI CEZASI NE KADAR?

Yük sınırı aşma cezası fiyatları aşılan yük miktarına göre değişiklik göstermektedir. Sınırı aşan yüke ceza verilirken aşımın yüzde kaç olduğuna bakılır ve buna göre hem cezai işlem uygulanır hem de aracın yola devam edip etmeyeceğine karar verilir. 2021 yılı fazla yük taşıma cezası miktarları şu şekildedir:

  • Yüzde 5 – yüzde 10 arası: Bu miktarlarda yük aşımına 639 Türk Lirası cezai işlem uygulanır ve araç yola devam eder.
  • Yüzde 10 – yüzde 15 arası: Bu miktarlarda yük aşımına 1279 Türk Lirası cezai işlem uygulanır ve araç yola devam eder.
  • Yüzde 15 – yüzde 20 arası: Bu miktarlarda yük aşımına 1918 Türk Lirası cezai işlem uygulanır ve araç yola devam eder.
  • Yüzde 20 – yüzde 25 arası: Bu miktarlarda yük aşımına 2560 Türk Lirası cezai işlem uygulanır ve araç yola devam eder.
  • Yüzde 25'in üstünde fazla yükleme: Bu boyuttaki bir yükleme için 3839 Türk Lirası cezai işlem uygulanır ve yük yola uygun hale getirilene kadar araç trafikten men edilir.

TONAJ CEZASI

Kantara girmemek ve denetim istasyonlarında gerekli kontrollerin yapılmasına izin vermemek olarak da adlandırılan tonaj cezası 2021 yılında 2452 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

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Taşıma sınırı cezası ne kadar? Yük ve yolcu sınırı aşma trafik cezası ücreti 2021
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