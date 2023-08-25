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Giriş Tarihi: 25.8.2023 14:12 Son Güncelleme: 25.8.2023 14:12

Taşınan Buzdolabı Kaç Saat Sonra Çalıştırılır? Buzdolabının Fişini Çektikten Sonra Ne Zaman Takılır?

Buzdolapları, yiyecek ve içeceklerin soğuk şekilde muhafaza edilmesini sağlayan beyaz eşyalardır. Söz konusu eşyaların taşınma ya da yer değiştirme halinde ne zaman çalıştırılacağı ile ilgili tereddüt yaşanabilir. Konu ile ilgili hassas bir araştırma yapıp doğru adımların atılması uygun olacaktır. Taşınan buzdolabı kaç saat sonra çalıştırılır, fişini çektikten sonra ne zaman takılır gibi soruların cevapları muhakkak bilinmelidir.

Taşınan Buzdolabı Kaç Saat Sonra Çalıştırılır? Buzdolabının Fişini Çektikten Sonra Ne Zaman Takılır?

Buzdolabı fişten çıkarıldığında ya da taşıma sonrasında hemen çalıştırılmamalıdır. Buzdolabının içindeki gazın yerine oturması için belli bir süreye ihtiyaç vardır. Bekleme süresi olarak tavsiye edilen zaman da bu gazın oturma sürecidir. Bu anlamda gerekli hassasiyet gösterilerek buzdolabı çalıştırılmalıdır. Taşınan buzdolabı kaç saat sonra çalıştırılır, fişini çektikten sonra ne zaman takılır sorulara bulacağınız cevaplar yönlendirici olacaktır.

Taşınan Buzdolabı Kaç Saat Sonra Çalıştırılır?

Buzdolapları sürekli çalıştırılan, devamlı fişte takılı duran bir beyaz eşyadır. Söz konusu beyaz eşyalar, taşıma sonrasında direkt fişe takılarak kullanılmaz. Çünkü buzdolaplarının içinde özel bir gaz vardır ve bu gazın hareketi ile soğutma yapar. Buzdolabı yer değiştirdiğinde gazın yerine oturması ve çalışmaya hazır hale gelmesi gerekir. Yer değiştirme sonrasında buzdolabı direkt olarak fişe takılırsa gaz işlevini kaybeder ve arzulanan seviyede soğutma yapamaz.

Buzdolabının Fişini Çektikten Sonra Ne Zaman Takılır?

Buzdolabının fişi çekildiğinde, yer değişikliği olmadığı sürece fişinin tekrar takılmasında bir mahzur yoktur. Fakat buzdolabı taşıma gibi sebeplerle yer değiştirirse yeni yerinde belli bir süre beklenmeden fişinin takılması uygun değildir. Konu ile ilgili buzdolabı markalarının teknik servislerinin tavsiyeleri birbirinden farklıdır. Bu kapsamda yapılan tavsiyeler incelendiğinde, yer değiştirme sonunda en az 5 saat beklenmesini tavsiye eden markalar olduğu gibi bu sürenin en az 24 saat olması gerektiğini ifade eden firmalar da vardır.

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Taşınan Buzdolabı Kaç Saat Sonra Çalıştırılır? Buzdolabının Fişini Çektikten Sonra Ne Zaman Takılır?
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