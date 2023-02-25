Taşınmak için yazı bekliyorlardı 3 çocuğu ve eşini kaybetti

Adıyamanlı umut Gülmez, Muğla Bodrum'da bir otelde aşçılık yapıyor; eşi Tuğba ile çocukları Ege (5), Fatmagül (11) ve Efe (14) de Bodrum'a babalarının yanına taşınmak için yazı iple çekiyordu. Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde tüm hayaller evleriyle birlikte yıkıldı. Baba Gülmez, haberi alır almaz Bodrum'dan Adıyaman'a koştu ancak depremin 3. gününde ailesinin cenazesine ulaştı. Acılı baba, "İki baza arasında bulduk. Anneleri siper olmuş ama başaramamış. Günlerdir ağlamaktan gözyaşım kurudu. Yazın Bodrum'a taşınacaktık. Hanım çok sevinmişti. Hayallerimiz vardı. Hepsi melek oldu" dedi.