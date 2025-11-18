Taşıtlara yönelik kış lastiği denetimleri sıklaştırılıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kış lastiği uygulaması yapıldı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ekipler, hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.

Kontrollerde kış lastiği olmayan araç sürücülerine 5 bin 859 lira ceza uygulandı.