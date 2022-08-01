Aksiyon, polisiye ve gerilim türlerinde olan Taşıyıcı 2 filmi 1 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Özel Kuvvetler'de görevli olan taşıyıcı Frank'in kariyerini bırakmak istemesine rağmen ekibi onu bırakmayacaktır. Peki; Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 2 filmi oyuncuları kimler?
Taşıyıcı Frank Martin, Miami Florida'da gün yüzüne çıkar ve güçlü bir ABD yetkilisinin küçük oğlunun kaçırılması olayına karışır.
Yönetmen : Louis Leterrier
Senarist: Luc Besson, Robert Mark Kamen
Türü: Aksiyon
Oyuncular: Jason Statham, Amber Valletta, Kate Nauta