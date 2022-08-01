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Giriş Tarihi: 1.8.2022 15:43

Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 2 filmi oyuncuları kimler?

1 Ağustos yeni ayın ilk gününde Kanal D ekranlarına gelecek olan Taşıyıcı 2 filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier’in yer aldığı film aksiyon türündedir. Ünlü oyuncu Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 2 filmi oyuncuları kimler?

Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 2 filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon, polisiye ve gerilim türlerinde olan Taşıyıcı 2 filmi 1 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Özel Kuvvetler'de görevli olan taşıyıcı Frank'in kariyerini bırakmak istemesine rağmen ekibi onu bırakmayacaktır. Peki; Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 2 filmi oyuncuları kimler?

TAŞIYICI 2 FİLMİ KONUSU

Taşıyıcı Frank Martin, Miami Florida'da gün yüzüne çıkar ve güçlü bir ABD yetkilisinin küçük oğlunun kaçırılması olayına karışır.

TAŞIYICI 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Louis Leterrier

Senarist: Luc Besson, Robert Mark Kamen

Türü: Aksiyon

Oyuncular: Jason Statham, Amber Valletta, Kate Nauta

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Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir? Taşıyıcı 2 filmi oyuncuları kimler?
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