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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:25

Taşıyıcı oyuncuları kimler? Taşıyıcı filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi?

Orijinal adıyla The Transporter ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Taşıyıcı filmi konusu ile bir özel operasyon hikayesini konu ediniyor. 2002 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Corey Yuen ve Louis Leterrier oturuyor. Taşıyıcı filmi oyuncuları aksiyon filmlerinin aranan ismi Jason Statham başrolde yer alıyor. Peki, Taşıyıcı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte yanıtlar…

Taşıyıcı oyuncuları kimler? Taşıyıcı filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi?

Taşıyıcı filmi konusu ile izleyenlerden beğenileri topluyor. Paralı asker olan Frank aldığı işlerdeki üç altın kuralını son işinde bozmak zorunda kalır. İlk filmin ardından seriye dönüşen yapım aksiyon filmi severlerden beğenileri topluyor. Peki, Taşıyıcı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte, Taşıyıcı filmi oyuncuları ve detaylar…

TAŞIYICI FİLMİ KONUSU

Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir.

TAŞIYICI FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham

François Berleand

Shu Qi

Matt Schulze

Ric Young

Doug Rand

Jean Marie Paris

Christian Gazio

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Taşıyıcı oyuncuları kimler? Taşıyıcı filmi konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi?
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