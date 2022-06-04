Haberler Yaşam Haberleri Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Transporter Refueled - Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve yapım yılı
Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:34

Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Transporter Refueled - Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Transporter Refueled - Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Taşıyıcı: Son Hız filmi bu akşam televizyon yayın akışında yerini aldı. Yabancı sinema sevenlerin radarına giren film; Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler sorularıyla inceleme altına alındı. Aksiyon gerilim tarzını sevenlerin vazgeçilmezi olan Taşıyıcı serisinin son filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte The Transporter Refueled filmini izlemek isteyenler için, Taşıyıcı Son Hız konusu, Taşıyıcı 4 oyuncuları ve yapım yılı!

Başrollerinde Ed Skrein, Loan Chabanol, Ray Stevenson, Gabriella Wright gibi isimlerin yer aldığı Taşıyıcı: Son Hız filmi 4 Haziran TV yayın akışında yerini aldı. Bunun üzerine filmseverler Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler, serinin kaçıncı filmi ve kaç yılında vizyona girdi gibi sorularla araştırmalara başladı. İşte orijinal adı The Transporter Refueled olan filme dair merak edilenlerin yanıtı; Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve Taşıyıcı 4 yapım yılı…

TAŞIYICI: SON HIZ FİLM KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terk etmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI: SON HIZ OYUNCULARI

Ed Skrein Rolü : Frank Martin Jr.

Ray Stevenson Rolü : Frank Martin Sr.

Loan Chabanol Rolü : Anna

Gabriella Wright Rolü : Gina Guerra Lopez

Tatiana Pajkovic Rolü : Maria Katju

Wenxia Yu Rolü : Qiao Chang

Radivoje Bukvic Rolü : Arkady Karasov

Lenn Kudrjawizki Rolü : Leo Imasov

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ KAÇ YILINDA VİZYONA GİRDİ?

Orijinal İsmi: The Transporter Refueled

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2015

Süre: 96dk

Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç

Yönetmen: Camille Delamarre

Senarist: Luc Besson, Bill Collage, Adam Cooper, Robert Mark Kamen

Yapımı: 2015 - Belçika, Çin, Fransa

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Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Transporter Refueled - Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve yapım yılı
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