Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Transporter Refueled - Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve yapım yılı

TAŞIYICI: SON HIZ FİLM KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terk etmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.