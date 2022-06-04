Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Transporter Refueled - Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Başrollerinde Ed Skrein, Loan Chabanol, Ray Stevenson, Gabriella Wright gibi isimlerin yer aldığı Taşıyıcı: Son Hız filmi 4 Haziran TV yayın akışında yerini aldı. Bunun üzerine filmseverler Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ne, oyuncuları kimler, serinin kaçıncı filmi ve kaç yılında vizyona girdi gibi sorularla araştırmalara başladı. İşte orijinal adı The Transporter Refueled olan filme dair merak edilenlerin yanıtı; Taşıyıcı Son Hız oyuncuları, konusu ve Taşıyıcı 4 yapım yılı…
TAŞIYICI: SON HIZ FİLM KONUSU
Artık eski hızlı hayatını terk etmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.
TAŞIYICI: SON HIZ OYUNCULARI
Ed Skrein Rolü : Frank Martin Jr.
Ray Stevenson Rolü : Frank Martin Sr.
Loan Chabanol Rolü : Anna
Gabriella Wright Rolü : Gina Guerra Lopez
Tatiana Pajkovic Rolü : Maria Katju
Wenxia Yu Rolü : Qiao Chang
Radivoje Bukvic Rolü : Arkady Karasov
Lenn Kudrjawizki Rolü : Leo Imasov