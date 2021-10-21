Taşkale tahıl ambarı nerede, nereye bağlı? Karaman Taşkale tahıl ambarları tarihi ve özellikleri

Karaman'ın en önemli tarihi mimarisi olan Taşkale tahıl ambarları, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü dolayısıyla araştırmaların merkezinde yer alıyor. Ambarlar, Taşkale tahıl ambarı nerede, nereye bağlı sorusuyla incelenirken, Karaman'ın tarihi ve doğal güzellikleri de televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Karaman Taşkale tahıl ambarları tarihi ve özellikleri ile bu mekan hakkında merak edilenlerin yanıtı!
TAŞKALE TAHIL AMBARI NEREDE?
Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Tahıl Ambarları, Taşkale içinde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş 250'nin üzerinde ambardan oluşmaktadır.
TAŞKALE TAHIL AMBARI ÖZELLİKLERİ
Ambarlar tek veya iki odalı olarak oyulmuştur. Kaya yüzeyindeki nişlere tutunarak çıkılmakta, zincirli makara sistemi ile tahıl ürünleri taşınmaktadır. Killi kireç taşının ısı ve nemi sabit tutma özelliği sonucu tahıl ürünlerinin uzun süre bozulmadan saklanabildiği ambarlar, bugünün modern buzdolaplarının işlevini görmektedir. Tahıl ambarlarında ürünler 30 yıl bozulmadan saklanabilmektedir.
TAŞKALE TAHIL AMBARLARI TARİHİ VE ÖNEMİ
Tahıl ambarları Karaman kent merkezine 45 kilometre mesafede olan Taşkale Köyü'nde bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin de memleketi olan bu köy, 800 yıllık bir tarihi olan ambarlara ev sahipliği yapmaktadır. Ambarlarda toplam 252 tahıl ambarı bulunmaktadır. Ambarlar 12 ton hububatı muhafaza edecek derinliğe sahiptir.