Taşkale tahıl ambarı nerede, nereye bağlı? Karaman Taşkale tahıl ambarları tarihi ve özellikleri

Karaman'ın en önemli tarihi mimarisi olan Taşkale tahıl ambarları, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü dolayısıyla araştırmaların merkezinde yer alıyor. Ambarlar, Taşkale tahıl ambarı nerede, nereye bağlı sorusuyla incelenirken, Karaman'ın tarihi ve doğal güzellikleri de televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Karaman Taşkale tahıl ambarları tarihi ve özellikleri ile bu mekan hakkında merak edilenlerin yanıtı!

TAŞKALE TAHIL AMBARI NEREDE?

Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Tahıl Ambarları, Taşkale içinde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş 250'nin üzerinde ambardan oluşmaktadır.