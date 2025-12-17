Taski durağında havaya ateş açıp, kendini yaraladı: O saldırgan tutuklandı!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 19:34

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde daha önceden çalıştığı durağa gelen Erdem Mucır, duraktakilerle tartışmaya başladı. Bir anda yanındaki silahla havaya ateş açan Mucır, kendini omuzundan yaralarken, olay yerine gelen ekiplere de bıçakla uzun süre direndi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Daha önceden çalıştığı taksi durağına gelen Erdem Mucır, duraktaki çalışanlarla tartıştı.

Ardından yanındaki tabancayı çıkartan Mucır, havaya ateş açtı. Seken kurşun Mucır'ın omuzuna isabet ederken, durakta çalışanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğe kapattı, yaya girişlerine izin vermedi. Elindeki bıçakla da kendini yaralayan Mucır, uzun süren müzekkere sonucu teslim olmadı. Mucır, daha sonra kan kaybından bitkin düşünce, polis özel harekat ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yakalandı. Mucır, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından Erdem Mucır, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen Mucır, tutuklandı.

Belediyede çalışan, aynı zamanda ek iş olarak da hafta sonları taksicilik yaptığı öğrenilen Mucır'ın ifadesinde, çok borcu olduğunu ve ailesi ile sorunlar yaşadığı için bir anlık cinnet getirdiğini söylediği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz