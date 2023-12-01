Taşkınlara karşı dereler ıslah ediliyor

Edirne'de taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yatağı ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor. Son dönemlerde yaşanan ani ve kuvvetli yağışlar özellikle köylerden geçen derelerde taşkın riskini artırdı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, derelerde su akışını engelleyen madde ve balçıkları temizlemek ve dere yataklarını taşkına karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı. Edirne Valisi Yunus Sezer, köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda dere ıslahlarıyla kayıpların önleneceğini söyledi. Dere ıslah çalışması yapılan Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünün muhtarı Aliman Beyaz da köyde daha önceki yıllarda 3 kez taşkın yaşandığını anımsattı. AA