Haberler Yaşam Haberleri Taşkınlara karşı dereler ıslah ediliyor
Giriş Tarihi: 2.12.2023

Taşkınlara karşı dereler ıslah ediliyor

Taşkınlara karşı dereler ıslah ediliyor
Edirne'de taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yatağı ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor. Son dönemlerde yaşanan ani ve kuvvetli yağışlar özellikle köylerden geçen derelerde taşkın riskini artırdı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, derelerde su akışını engelleyen madde ve balçıkları temizlemek ve dere yataklarını taşkına karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı. Edirne Valisi Yunus Sezer, köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda dere ıslahlarıyla kayıpların önleneceğini söyledi. Dere ıslah çalışması yapılan Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünün muhtarı Aliman Beyaz da köyde daha önceki yıllarda 3 kez taşkın yaşandığını anımsattı. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
PKK, FETÖ, LGBT skandalları sonrası şimdi de pedofili rezaleti: Ekşi Sözlük neden hala açık?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: “Bana çok iyi davrandılar”
Son dakika haberleri: Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'tan bomba açıklama! "Çilek transferleriyle..."
Naci Görür’den çok önemli deprem tahmini
21 yıllık evliliğin sırrı: Dünya starından ezber bozan açıklama: "Ev hanımı olmaktan gurur duyuyorum!"
Sadist bir toplu katliamcı maalesef yatağında öldü
Dünyaca ünlü sanatçı The Weeknd'den Gazze'ye 2.5 milyon dolar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taşkınlara karşı dereler ıslah ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA