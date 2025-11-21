‘Taşlar’ suç örgütü davasında detaylar ortaya çıktı: 24 ayrı eyleme karışmışlar...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da birçok ilçede silahlı çatışma olaylarına karıştıkları tespit edilen, liderliğini Ramazan Taş'ın yaptığı 'Taşlar' suç örgütüne bağlı 33 şüpheli hakkında farklı suçlardan dava açıldığını duyurdu. Öte yandan açılan dava kapsamında detaylar da ortaya çıktı.

24 AYRI EYLEME KARIŞTILAR

Liderliğini Ümit lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı 'Taşlar' silahlı suç örgütünün, İstanbul Esenler başta olmak üzere birçok ilçede mağdurları alıkoydukları, suçta kullanmak üzere araç yağmaladıkları, bu araçlar ile çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mücadele içerisinde oldukları karşı grup olan 'Çapkanlar Silahlı Suç Örgütü' ile sık sık silahlı çatışmaya girdikleri, bu eylemlerini Tiktok ve Instagram'daki sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlayarak birbirlerine gözdağı verdikleri de belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tespitler üzerine şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan soruşturma işlemlerine başladı. Suç örgütü mensupları yaklaşık 6 ay dinlendi ve 24 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

ÇAPKANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ İLE ÇIKAR ÇATIŞMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen rapor içeriğinde, 'Taş ailesine bağlı örgüt üyeleri ile Çapkan ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında husumet olduğu, Çapkan ile Taş ailesinin uyuşturucu madde satışı, yasa dışı bahis ve kart kopyalama suretiyle papara sistemi gibi olaylardan gayri resmi maddi gelir sağladıkları, Taş ve Çapkan ailelerinin maddi kazançlarını aynı yöntemler ile sağladıklarından kendi taraflarına alacakları suç ortaklarının ve müşterilerinin aynı kişiler olması gibi sebeplerden dolayı aralarında çıkar çatışmasının olduğu, organize olan bu grupların örgütlü bir şekilde gayri resmi yollardan maddi kazanç sağladıkları, bu şekilde gayri resmi yoldan elde edilen maddi kazançlarını kaybetmemek ve artırmak amacıyla Taş ailesine bağlı örgüt üyeleri ile Çapkan ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında bu olayların gerçekleştiği anlatıldı.

ALAN HAKİMİYETİ İÇİN MÜCADELE

Soruşturma kapsamında suç örgütünün eylemlerini genel olarak Esenler'de gerçekleştirdiği, yine aynı ilçede faaliyet gösteren "Çapkanlar" suç örgütüne mensup şüpheliler ile "Taşlar" suç örgütünün husumetli oldukları, Esenler'de alan hakimiyeti için mücadele ettikleri, şüphelilerin eylemlerden önce ve eylemler sırasında Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yapmaya, eylemlerini övmeye ve yeni örgüt elemanları kazandırmaya yönelik "Esenler'in Sefiri Ümit Taş" açıklamaları ile yaptıkları silahlı eylemlere ilişkin fotoğraflar ve videolar paylaştıkları, sosyal medya hesapları üzerinden Daltonlar ve Çapkanlar isimli diğer suç örgütlerine karşı alan ele geçirmeye ve diğer suç örgütlerini baskı altına alarak tehdit etmeye yönelik silahlı video ve fotoğraflar paylaştıkları ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ DE İDDİANAMEDE

İddianamede, sosyal medya fenomeni Murat Övünç de yer aldı. Örgüt mensuplarının Övüç'e yönelik Kasten yaralama ve mala zarar suçlarını işledikleri belirlendi. Övüç'ün örgüt mensubu şüphelilerden Ömer T. ve Medeni D. tarafından tehdit edildiği ve Övüç'ün iş yerine yönelik saldırıda bulundukları vurgulandı.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ramazan Taş liderliğindeki Taşlar suç örgütünün gerçekleştirdiği tespit edilen 24 ayrı eylem ile ilgili 25'i tutuklu, toplam 33 şüpheli hakkında Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere iddianamenin düzenlendi. İddianamede belirtilen şüphelilere yönelik sevk maddeleri ise şöyle: Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma ve Kullanma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Silah ile Kasten Nitelikli Yaralama, Mala Zarar Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal, Birden Fazla Kişi İle Birlikte Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanarak Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Nitelikli Yağma.

15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri sıfatıyla yer alan Ramazan Taş, örgüt yöneticisi olarak belirtilen şüpheliler Yılmaz Taş ve Oktay Taş hakkında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma' suçundan ayrı ayrı 7'şer yıl 6'şar aydan, 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Öte yandan şüpheli şahısların üzerine atılı 'ateşli silahlar ve bıçakları bulundurma, taşıma ve satın alma' kanunu uyarınca da 2'şer yıldan, 4'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Ramazan Taş hakkında ise, çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.