Tatiana’yı başından vurup ormanlık alana attılar

Antalya'nın Kepez ilçesi Duacılar Köyü ormanlık alanda meydana gelen olayda, yol kenarında hareketsiz halde yatan kadın ve başında bekleyen köpeğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ

İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri başından vurulmuş halde olan kadın cesedi ile karşılaştılar. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının saatler önce öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ceset üzerinde yapılan araştırmada ölen kadının Tatiana Aksu olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KAYNANASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gelinin öldürüldüğünü öğrenen Nejla Aksu adlı tıp kurumuna koştu. Tatiana'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde oturduğunu belirten Nejla Aksu, "Jandarma Tatiana'nın ölüsünü Duacılar Köyü ormanlık alanda bulmuş. Sonra bize ulaştı. Gelinim kısa süre önce Moldavya'dan yeni gelmişti. Oradaki evliliğinden bir çocuğu vardı. Oğlum İbrahim Aksu ile de bir yıl kadar önce evlenmişti" diye konuştu.

JANDARMA KATİLİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri katil veya katillerin yakalanması için çalışma başlattı. Katilin ismini belirlendiği ve yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Öte yandan Tatiana'nın cesedinin başında bekleyen ve jandarmayı yaklaştırmayan Tobias isimli köpeği ise kayınvalide Nejla Aksu teslim alacağını söyledi.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan Tatiana Aksu'nun annesinin ülkesinde yüksek rütbeli emekli asker olduğu. Cenazesinin ise görüşme yapıldıktan sonra annesinin istemesi halinde ülkesine gönderileceği öğrenildi. Öte yandan Tatiana Aksu'nun başına bitişik atışla vurularak öldürüldüğü belirlendi.