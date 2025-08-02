Tatil beldesinde huzura kurşun

Türkiye'nin önde gelen tatil yerlerinden İzmir Çeşme Alaçatı'da, önceki gece silahlı sesleri yükseldi. İddiaya göre, İzmir merkezli Margi Çetesi lideri Tayfur Arşan'ın 19 yaşındaki oğlu Melik Efe Arşan ve aynı yaştaki arkadaşı Hüseyin Kerem A., ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın işlettiği (39) Boop Alaçatı'da, alkol aldıktan sonra taşkınlık çıkardı. Mekân sahibi Mustafa Aksakallı da müdahale edince, taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada üzerindeki tabancayı çıkaran Melik Efe Arşan, Aksakallı'ya ateş etti. İşletme sahibi Aksakallı, sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Seken bir kurşun mekânda bulunan Zeynep G.'ye (25) isabet etti.

Panikle kaçan kişilerden Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) de kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A.'yı (19), gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken; ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi. Mustafa Aksakallı'nın tabancayla ayağından vurulduğu olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin Aksakallı'ya ateş ettikleri sırada, mekândaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere silah sesleri yansıdı.