Haberler Yaşam Haberleri Tatil bitti yollar kilitlendi! O ilçeden son 36 saatte 25 bin araç çıkış yaptı
Giriş Tarihi: 31.05.2026 14:25

Tatil bitti yollar kilitlendi! O ilçeden son 36 saatte 25 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilciler kentten ayrılmaya devam ediyor. Son 36 saatte ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

DHA Yaşam
Tatil bitti yollar kilitlendi! O ilçeden son 36 saatte 25 bin araç çıkış yaptı
  • ABONE OL

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ilçeden çıkışlar devam ediyor. Yokuşbaşı-Milas istikameti ile Güvercinlik çıkışında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

36 SAATTE 25 BİNDEN FAZLA ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Hem polis hem de jandarma ekiplerinin, trafik akışının kontrollü ve düzenli sağlanması için önlemler aldığı bildirildi. Son 36 saatte, ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

TATİLCİLER PLAJLARDA VAKİT GEÇİRDİ

Öte yandan, tatilini sürdüren bazı yerli ve yabancı turistler de hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçede denize girip, plajlarda vakit geçirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BODRUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatil bitti yollar kilitlendi! O ilçeden son 36 saatte 25 bin araç çıkış yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA