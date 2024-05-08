Tatil için Antalya’ya gelen gurbetçi denizde boğuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında İnşaat mühendisi Tahir Uyar yalnız başına denize girdi. Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, plaja inerek denizden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Otel çalışanları durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve Antalya'ya tek başına tatile geldiği öğrenildi.