Haberler Yaşam Haberleri Tatil için Antalya’ya gelen gurbetçi denizde boğuldu
Giriş Tarihi: 8.5.2024 10:07 Son Güncelleme: 8.5.2024 10:20

Tatil için Antalya’ya gelen gurbetçi denizde boğuldu

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen gurbetçi denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Tatil için Antalya’ya gelen gurbetçi denizde boğuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hamitbey Plajı'nda saat 18.00 sıralarında İnşaat mühendisi Tahir Uyar yalnız başına denize girdi. Bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, plaja inerek denizden çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Otel çalışanları durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve Antalya'ya tek başına tatile geldiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tatil için Antalya’ya gelen gurbetçi denizde boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA