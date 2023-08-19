Tatil için gittiği Samsun’da can verdi: Üniversiteli Berkant’tan acı haber!

Abdullah Çok, Berkant Yumuşak'a yardım için denize daldı. Bir ara Yumuşak'ın elini tutan Çok, mücadele etti ancak arkadaşını kurtaramadı. Abdullah Çok'un yardım istemesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Berkant Yumuşak, sahil güvenlik ve deniz polisi dalgıçları tarafından denizden çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.