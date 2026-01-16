‘Tatil kendinizi yeniden keşfetme zamanıdır’

Yarıyıl tatili öncesi sosyal medyada; karnelerde bulunan Atatürk ve Türk bayrağı fotoğraflarının kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyalduygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" veriliyor. Değişiklik bulunmuyor. Öğrenciler karnelerini almaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl mesajında, "Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok, gelişimle anlam kazanır. Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de kıymetli imkândır" dedi.