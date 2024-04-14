Tatil sonrası stresle baş etmenin yolları: Plan yapın, önceliklerinizi belirleyin

Aynı zamanda Araştırma Görevlisi olan Gökçe Akın, beslenmeden egzersize ve planlamalara kadar şu önemli önerilerin altını çizdi:

Yoğun, stresli ve günlük rutinlerimizin bozulduğu bir dönemin ardından yeniden sorumluluklarımıza ve günlük yaşamımıza dönüyor olmak birçoğumuz için zorlayıcı olabilir. Günlük rutinlerimiz yaşamımız üzerinde kontrol sahibi olduğumuz hissiyle psikolojik sağlığımızı olumlu olarak etkiler. Bundan dolayı günlük yaşantımıza yeniden uyum sağlamak, önceden sahip olduğumuz rutinlere geri dönüş ile sağlanabilir. Günlük planımızı şu anki ihtiyaçlarımıza göre önceden organize ederek haftanın planını yapabiliriz. Bunu yaparken esnek olmak önemli. İşler beklediğimiz gibi gitmediğinde esnetebileceğimiz bir gün planı stresin kontrol altında olmasını sağlayabilir.

Bu haftaya adapte olmak için aşağıdaki maddelerden yararlanabiliriz:

Plan yapmak: Haftayı planlamak, işlerin kontrolümüz altında olduğu hissini verebilir.

Hedef belirlemek: Ulaşılabilir hedefler belirlemek ve tatil sonrası ilk birkaç günün aşırı yoğun olmasına neden olacak hedefler oluşturmamak işe odaklanmamızı kolaylaştırabilir.

İşleri önceliklendirmek: Acil ve önemli gördüğümüz işleri planımıza ilk sıraya alarak zaman yönetimimizi verimli yapmamızı sağlayabilir.

Beslenme ve egzersiz: Yaşadığımız tatil sürecinden dolayı beslenmemiz rutinimizin dışına çıkmış olabilir. Beslenme rutinimize geri dönmek ve egzersizi günlük rutinimize eklemek psikolojik sağlığımız açısından koruyucu olabilir.

Kişisel zaman: Tüm sorumlulukların ortasında kendimize dair bir zaman ayırmak, keyif aldığımız aktiviteler yapmak stresimizi azaltabilir.

Sosyal destek: Hepimizin benzer bir süreçten geçmesi, ortak insanlık hissiyatı yaşamamızı sağlayabilir. Sevdiğimiz dostlarımız ve ailemiz ile görüşmeler yapmak sosyal olarak desteklenmemizi sağlayabilir.