Tatil vaadiyle sahte tur vurgunu! 99 mağdurdan 13 milyon lira çaldılar: 5 şüpheliye tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, internet üzerinden "tatil yıldızı" adıyla faaliyet gösteren bir turizm şirketinin, yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Şirketin sattığı tatil paketlerini teslim etmediği ve bu yolla mağdurlardan yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

99 MAĞDURA SAHTE TUR SATIŞI

Aralarında şirket sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 5 şüphelinin, sahte tur satışları yaparak vatandaşları mağdur ettikleri, müşterilerden gelen paraları ise kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 99 mağdur tespit edilirken, şirketin yetkilisinin şüpheli Ender S. olduğu, ancak firmanın devir işlemleri ve iç yazışmalarla ilgili belgelerde usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.

62 MİLYONU AŞAN HESAP HAREKETLERİ

Şirketin operasyon sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli Sinan B.'nin, tur satışlarından elde edilen paraları kişisel hesabına geçirdiği, satış sorumlusu şüpheli Esra G.'nin ise mağdurlardan gelen ödemeleri kendi ve şirket hesapları arasında transfer ettiği saptandı. Şüpheli Esra G.'nin hesap hareketlerinin 2024 yılı itibarıyla 62 milyon lirayı aştığı, şirket satış temsilcisi şüpheli Hakan E.'nin hesabına da 4 milyon 749 bin lira aktarıldığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca şüpheli Alparslan E.'nin şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli belgeleri sağladığı ve turizm enformasyon belgesinin de bu süreçte kullanıldığı belirtildi. Şirket adına hareket eden tüm şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerine iştirak ettiği değerlendirilirken, deliller ve dosyadaki tespitler ışığında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talep edildi. Tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüpheli, "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.