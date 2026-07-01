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Giriş Tarihi: 1.07.2026

Tatil yolunda facia: Anne-kız öldü

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Tatil yolunda facia: Anne-kız öldü
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Kocaeli'nden önceki gün ailesi ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Haluk Gündüz'ün kullandığı otomobil, Sinanoğlu mevkiinde yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü Haluk Gündüz (56), eşi Ayla Gündüz (52) ve kızı Büşra Gündüz (30) hastaneye kaldırıldı. Ayla ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi. Baba Haluk Gündüz'ün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bulut (55) ile eşi Gönül Bulut (53) hayatını kaybetti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAKARYA #KARASU

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Tatil yolunda facia: Anne-kız öldü
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