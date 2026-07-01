Tatil yolunda facia: Anne-kız öldü

Kocaeli'nden önceki gün ailesi ile birlikte Sakarya
'nın Karasu
ilçesine tatile gelen Haluk Gündüz'ün kullandığı otomobil, Sinanoğlu mevkiinde yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü Haluk Gündüz (56), eşi Ayla Gündüz (52) ve kızı Büşra Gündüz (30) hastaneye kaldırıldı. Ayla ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi. Baba Haluk Gündüz'ün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bulut (55) ile eşi Gönül Bulut (53) hayatını kaybetti.