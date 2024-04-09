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Giriş Tarihi: 9.4.2024 11:09 Son Güncelleme: 9.4.2024 11:14

Tatil yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da bayram tatilini Amasya’da geçirmek için yola çıkan iki arkadaşın bulunduğu araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada arkadaşlardan biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tatil yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum-Samsun Karayolu Konaklı mevkiinde Evren Yılmaz (38) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan sürücü Enver Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan ve ağır yaralanan Caner C (38) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evren Yılmaz'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için hastane morguna getirildi. İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'ya bağlı Gümüşhacıköy'e gittiği öğrenildi.

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Tatil yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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