Tatil yolunda kazalar can aldı: 4 ölü

BAYRAM tatili yoğunluğu yaşanan yollarda trafik kazaları can alıyor.
Niğde'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza
, Niğde- Kayseri kara yolu Kızıklı mevkisinde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki otomobil ile B.K. yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sürücü H.Ö. ile diğer araçtaki M.Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü B.K. ile R.D. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Denizli'de de kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü kurtarılamadı. Kaza, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Alikurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli-Afyon karayolunda seyir halinde olan Kerem Can (52) idaresindeki SUV araç, Alikurt Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve bariyerlere saplanarak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Kerem Can, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.