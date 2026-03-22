Tatilciler dönüş yolunda! Bayramın son günü trafik yoğunluğu arttı: O noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu

BURSA-ANKARA KARA YOLUNDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
Özellikle İnegöl ilçesi mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Öğrencilerin de pazartesi günü yeniden ders başı yapacak olması nedeniyle kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.
Yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda görev alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler sürücülere dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.
TEM OTOYOLU VE D-100 KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğu akşam saatlerinde en üst seviyeye çıktı. TEM Otoyolu'nda güçlükle ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bolu geçişinde bayram trafiği havadan görüntülendi.
BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU'DA ULAŞIM YAVAŞLADI
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Bolu geçişinde gün boyu normal seyreden trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk İstanbul istikametinde yaşanırken, Ankara yönünde normal seyretti. Yolda ulaşım yavaşlarken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'A ULAŞTI
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde vatandaşlar dönüş yolculuğuna çıkmaya başladı. Vatandaşlar, akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nda araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde Edirne ve Ankara istikametinde ise yoğunluk görüntülendi