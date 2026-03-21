Tatilcilere kar sürprizi

Ramazan bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen tatilcilere mart ayından yağan kar sürpriz oldu. Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterdi. Düzce'nin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.
Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda Ramazan Bayramı kar yağışı ve sis ile başladı. Bolu Dağı'nın kar yağışı ve sis etkili oluyor. Kar yağışı Abant'ta ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. İzmir genelinde bayram sabahı serin bir hava hakim oldu. Özellikle İzmir'in Spil Dağı ve Kemalpaşa ilçesinde yer alan Nif Dağı eteklerinde aralıklarla hafif kar yağışı görüldü. Doğanın beyaz renge büründüğü bu bölgelerde kış manzaraları ortaya çıktı. Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'da da hafif kar yağışı kaydedildi. Sadece iç kesimlerde değil, yarımadanın en uç noktasındaki Karaburun'un yüksek rakımlı bölgelerinde de benzer manzaralar oluştu. İzmir'in sahil şeridinde serinlik devam ederken, karlı zirveler bayram gününde farklı bir görsel sundu.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başiskele ilçesindeki Aytepe mevkisi, Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı, gece saatlerinden bu yana etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahları kullanan sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Ardahan ve Kars'ta kar, Erzurum'da ise karla karışık yağmur etkili oldu. Soğuk hava yüzünden bazı yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.