Tatilde çocuklar bayram edecek

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci ara tatil bugün başlıyor. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek tatil boyunca öğrenciler hem dinlenme hem de eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak. Öğretmenler ise bu süreçte mesleki çalışma programlarını çevrimiçi olarak sürdürecek. Ara tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri 26 Haziran 2026'da kaldığı yerden devam edecek. Tatil sonrası öğrencileri yoğun bir sınav takvimi bekliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da yapılacak. Üniversite adayları için kritik öneme sahip Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin tatili fırsata çevirebileceklerini söyleyen uzmanlar bu süreçte hem dinlenip hem de ders tekrarı yapmaları önerisinde bulunuyor.





ARA TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMENİN 5 YOLU

Günlük kısa tekrarlarla eksik konuları gözden geçirin.

Açık havada yürüyüş ve spor gibi aktivitelerle zihinsel olarak dinlenin.

Günlük kitap okuma saatleri oluşturun.

Dijital ekran süresini sınırlandırarak kaliteli zaman planlayın.

Aileyle birlikte kültürel geziler, müze ziyaretleri veya şehir içi keşifler yapın.