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Giriş Tarihi: 8.8.2023 22:46 Son Güncelleme: 8.8.2023 23:00

Tatile geldiği denizde boğuldu

Rize'de, Mehmet Çekmiş (62), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Tatile geldiği denizde boğuldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Taşlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Mehmet Çekmiş, serinlemek için balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede denize girdi. Çevredeki vatandaşlar Çekmiş'in bir süre yüzdükten sonra deniz üzerinde hareketsiz kaldığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizden çıkardıkları Çekmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çekmiş'in cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çekmiş'in Bursa ilinde oturduğu yaz tatillerinde memleketi Rize'ye geçirmek üzere geldiği bildirildi.

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Tatile geldiği denizde boğuldu
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