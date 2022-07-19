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Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:38

Tatile Giderken Alınması Gerekenler - Tatile, Plaja ve Denize Giderken Alınacaklar Nelerdir?

Yaz veya kış fark etmeksizin, tatil hayali kuranlar yanlarında ne götürmesi gerektiğine karar vermekte zorlanabilir. Fakat, planlanan tatil için önceden hazırlanmak ve tatile giderken alınması gerekenler listesi yapmak işleri kolaylaştırır. Bunun için deniz eşyaları, mayolar, bikiniler, şapkalar, çantalar, güneş kremleri vb. daha birçok malzemeye ihtiyaç vardır. Denize giderken alınması gerekenler ile ilgili ayrıntılar yazımızda. İşte plaj çantasına konulacak şeyler ve denize giderken alınacak malzemeler!

Tatile Giderken Alınması Gerekenler - Tatile, Plaja ve Denize Giderken Alınacaklar Nelerdir?

Tatiller, özellikle çalışan insanlar için çok önemlidir. İster uzun, ister günübirlik olsun biraz ara vermek kişinin kendini toparlaması ve dinlenmesi açısından iyidir. Fakat, tatile çıkmadan önce yapılması gereken en mühim iş tatile giderken alınması gerekenleri temin ederek bavul hazırlamaktır. Tatile giderken alınması gerekenler, deniz eşyaları ve benzer şeylerin yer aldığı bir liste hazırlanmalı ve eksik var mı diye kontrol edilmelidir. İşte denize giderken alınması gerekenler ile ilgili merak edilenler…

Tatil Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Her insan tatile giderken unutkanlıkla karşı karşıya kalır. Bunu, tatile gittikten sonra veya gitmesine engel olan bir durum ortaya çıktığında fark eder. Bu duruma mahal vermemek için en başta nelerin yapılması ve alınmasına dair bir liste hazırlamak iyi olur. Boş yere para ve zaman harcamamak için sadece ihtiyaç duyulan eşyalar alınmalıdır. İyi bir şekilde organize olunmalı ve listedekiler zamanında halledilmelidir.

Tatile Çıkmadan Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Aşağıda yurt içi veya yurt dışına tatile gitmeden önce mutlaka alınması ve yapılması gerekenlerin listesi verilmiştir.

1- Kendi kimlik kartınız, diğer yolcuların kimlik kartı, pasaportlar ve

ehliyetler.

2- Konaklama rezervasyonuna dair belgeleriniz. Bunlar check-in işleminizin hızlıca hallolmasını sağlar.

3- Ev anahtarınız, ilaçlarınız, acil durum müdahaleleri için küçük bir ecza çantası.

4- Cüzdanınız, kredi ve banka kartlarınız, nakit paranız.

5- Cep telefonu, tablet, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi gibi kişisel elektronik eşyalarınız, şarj aletiniz, kulaklığınız, oyun konsolunuz, kitaplarınız, dergileriniz.

6- Duş jeli, şampuan, deodorant, parfüm, makyaj malzemeleri, nemlendiriciler, güneş kremleri, dezenfektan, maske, saç fırçası ve şekillendirme ürünleri, diş fırçası ve macunu, epilasyon malzemeleri, cımbız, kişisel havlu, hijyenik pedler, pamuklu çubuk, tırnak makası, törpü ve cep aynası gibi kişisel bakım ürünleriniz.

7- İç çamaşırlarınız, her duruma uygun kıyafetleriniz (spor, plaj, gece kıyafetleri, mayo, bikini, şort), terlikleriniz, ayakkabılarınız, aksesuarlarınız, (çantalar, eşarplar, güneş gözlükleri vb.) ve yağmurluklarınız.

8- Çocuklar için boyama kitapları, dergiler, keyifle okuyacakları masal kitapları, çizgi romanlar, boya kalemleri ve oyuncaklar.

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Tatile Giderken Alınması Gerekenler - Tatile, Plaja ve Denize Giderken Alınacaklar Nelerdir?
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