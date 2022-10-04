Tatvan Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Van Tatvan Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bir yerden bir yere giderken eğer o bölgeye yabancıysanız kaybolmamak için kullanacağınız yolları önceden bilmeniz gerekmektedir. Tatvan Van arası kaç km sorusunun cevabına bakarken hangi yolu kullanacağınızı Tatvan Van arası kaç saat sürecek diye de bakmanız gerekiyor. Yolculukların en güzel tarafı yeni yerler görmektir. İster bildiğiniz şehirler olsun ister o şehre yeni gidecek olun her zaman seyahatlerin heyecanı olur. Van Tatvan arası kaç km sorusu da Van ilimizden Bitlis'in Tatvan iline gitmeden önce bakılması ve öğrenilmesi gereken bilgilerden biridir. Merak edilen tüm bilgilere beraber geçelim.

VAN TATVAN ARASI KAÇ KM?

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir il olan Van ile yine Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Bitlis ilimizin ilçesi Tatvan arasında seyahat sadece otobüs ve özel araç ile mümkün olmaktadır. Uçak seferi ile bu ili yer arasında ulaşım mümkün olmamaktadır. Tatvan ile Van arası ortala 140 km olarak karşımıza çıkmaktadır. D300 karayolu üzerinden yapacağınız bu seyahat için kendi özel aracınızı ya da otogarlardan otobüsleri tercih edebilirsiniz.

TATVAN VAN ARASI KAÇ SAAT?

Aynı bölgede bulunan Tatvan ve Van arasında ortalama 140 kilometre mesafe bulunmaktadır. Otobüs ve özel araç ile seyahat süresi değişse de ortalama olarak 1 saat 45 dakika süren bir yolculuk oluyor. Bu yolculuk için Tatvan otogarından ya da Van otogarından bulunan seferleri kullanabilirsiniz. Eğer özel aracınız ile seyahat edecekseniz D300 karayolu üzerinden Tatvan ve Van arası seyahat edebilirsiniz.