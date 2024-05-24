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Giriş Tarihi: 24.5.2024 12:21 Son Güncelleme: 24.5.2024 12:22

Tatvan’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Tatvan’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saray mahallesi Seyhan sokakta bugün sabah saatlerinde bir binanın 5'inci katında sıkışma sonucu doğalgaz patladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Doğalgaz şirketi ekipleri, AFAD, İtfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Patlama sonrası evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken binadakiler de AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Patlama sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 1 kişi de yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Tatvan’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 1 yaralı
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