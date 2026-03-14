Tatvan’da feci kaza: Araç resmen yok oldu! 2 ölü 5 yaralı

Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:59

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Kaynarca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında seyir halinde bulunan 13 AAS 081 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 ACK 344 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine Van ve Bitlis'ten, ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve olay hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz