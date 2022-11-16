Tavşan Eti Haram Mı? Diyanet’e Göre Tavşan Eti Yemek Günah Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Tavşan eti yemek haram mı sorusuna cevap aranırken öncelikle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, sonrasında ise sünnet ekseninde araştırma yapılması gerekir. Tavşan eti haram mı sorusunun en net cevabı bu şekilde bulunur. Ayrıca din âlimlerinin ve diyanetin fetvaları da dikkate alınması gereken hususlar arasındadır. Birkaç kaynak incelemesi ile doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Tavşan eti helal mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tavşan Eti Yemek Haram Mı?

Tavşan etinin haram ya da helal olduğunun anlaşılması için öncelikle Kur'an, sonrasında ise hadis kaynakları incelenmelidir. Sonrasında ise din alimlerinin değerlendirmelerinde sorunun cevabı araştırılmalıdır. Konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hüküm olmasa da hadis kaynaklarında aydınlatıcı bilgi mevcuttur. Bu kapsamda aşağıdaki hadis rivayetlerinden yola çıkılarak tavşan eti ile ilgili değerlendirme yapılabilir.

Abdullah Bin Abbas tarafından rivayet edilen hadise şu şekildedir: Resulullah (S.A.V.) ile otururken köylünün birisi kendisine tavşan eti hediye etti. Resulullah (S.A.V.) de bize dönerek "yiyin" buyurdu.

Muhammed Bin Safvan ise bir rivayetinde; iki tavşan yakaladım ve onları kestim. Resulullah (S.A.V.)'e sordum ve O da ikisini de yememi emretti demiştir.

Yukarıdaki hadis rivayetlerinden açıkça anlaşıldığı üzere tavşan etinin yenmesinin helal olduğu sonucuna ulaşılır. Bu nedenle tavşan etinin yenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Tavşan Eti Helal Mi?

Hz. Enes avladığı bir tavşanı Ebu Talha'ya getirir. O da bu tavşanı keser ve Resulullah (S.A.V.)'e götürür. Resulullah (S.A.V.) de bu tavşanı yemiştir. Yine Tirmizi kaynaklarında yer alan bir rivayete göre; Hz. Cabir, kavminden birisinin bir tavşan yakaladığını ve bu tavşanı kestiğini söyler. Kendisi Resulullah (S.A.V.)'e soruncaya kadar tavşanı yememiştir. Allah Resulü (S.A.V.)'e sorulduğunda kendisi tavşanın yenmesini emretmiştir.

Diyanetin kaynakları araştırıldığında da konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verildiği görülür.

Bu kapsamda verilen bilgiye göre tavşan eti tüketmenin helal olduğuna vurgu yapılmıştır. Hatta konu ile ilgili şu ifadelere yer verilmiştir. "Tavşan etinin hükmü tavuk eti ile aynıdır. Hatta tavuğun zaman zaman pislik ile beslendiği düşünüldüğünde tavşanda bu durum söz konusu değildir. Bu nedenle etinin de temiz olduğu vurgulanır. İslam, temizliğe özel önem veren bir dindir. Bu nedenle tavşan etinin pişirilmesi ve tüketilmesinde de hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerekir. Özellikle derisinin soyulması ve yıkanması konusunda gerekli hassasiyet sergilenmelidir.