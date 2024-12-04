Tavşanlı Höyüğündeki Arkeolojik kazılarda 4 bin yıllık bir mühür bulunmuştu

Tavşanlı Höyük kazıları esnasında bir süre önce bulunan 4 bin yıllık silindir şeklindeki mühürden sonra ilginç bir buluntu daha gün yüzüne çıktı. Höyük kazıları yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 6 yıl önce kaybolmuş bir muhtarlık mührü tesadüfen bulundu. Subaşı Mahallesi'nin merhum muhtarı Mehmet Işık'a ait olduğu tespit edilen mühür, kazı alanındaki yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıktı.

2018 yılında hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Işık'ın mührünün kaybolduğu ve yeni bir mühür bastırıldığı öğrenilmişti. Ancak kazılar, muhtarın vefatından kısa bir süre önce hayvanlarını höyük üzerinde otlatırken mührünü düşürdüğünü ortaya koydu. Bu dokunaklı buluntu, sosyal medyada büyük ilgi topladı.