Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolu Marangozlar Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tavşanlı ilçe merkezi istikametinden Kuruçay Beldesi yönüne gitmekte olan İ.U. idaresindeki 43 U 3804 plakalı otomobil ile Marangozlar Sitesi'nden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 43 ADJ 361 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 43 U 3804 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüleri İ.U. ve S.B. ile dereye uçan araçta yolcu konumunda bulunan S.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Tavşanlı-Kuruçay yolu, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.