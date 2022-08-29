Haberler Yaşam Haberleri Tavşantepe Metro Durağı Nerede? M4 Tavşantepe Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:45 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:45

Tavşantepe Metro Durağı Nerede? M4 Tavşantepe Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da toplu taşıma gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. İstanbul’daki M4 metrosu, şehirde en çok kullanılan araçlardan biridir. Sabiha Gökçen Havaalanına metroyla gitmek isteyen vatandaşlar, Tavşantepe metro durağı nerede diye araştırmaktadır. Peki Tavşantepe metro istasyonu nerede? M4 Tavşantepe metro durağı Sabiha Gökçen arası kaç km, yol tarifi ile nasıl gidilir?

Tavşantepe Metro Durağı Nerede? M4 Tavşantepe Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

İstanbul metrosunun artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın, Tavşantepe istasyonunun bulunduğu Pendik semtine yakın olması, Tavşantepe Metro istasyonundan havaalanına ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Yazımızda sizleri bilgilendirmek adına Tavşantepe metro durağı nerede, M4 Tavşantepe metro durağı Sabiha Gökçen arası kaç km, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik.

Tavşantepe Metro Durağı Nerede?

Tavşantepe metro istasyonu, İstanbul M4 hattında bulunan bir metro istasyonudur. İstasyon Pendik'in Doğu Mahallesi'ndedir. Açılış tarihi 2016 yılıdır. İstasyonun Kadıköy yönüne gidecek olan İETT durakları ve Tuzla yönüne gidecek İETT durakları olmak üzere iki farklı girişi bulunmaktadır. Bu girişler D100 karayolunun güneyi ve kuzeyi yönündedir.

Tavşantepe Metro Sabiha Gökçen Kaç Kilometre?

Tavşantepe metro istasyonu ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında yaklaşık 14 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. M4 metrosunu kullanacak vatandaşlar için Sabiha Gökçen Havaalanı'na metroyla şu şekilde gidilmektedir: Vatandaşlarımız Pendik metro istasyonu ya da Tavşantepe metro istasyonunda inerek taksi yardımıyla buradan Sabiha Gökçen Havaalanı'na geçebilirler ya da Tavşantepe – Kadıköy metro hattının Soğanlık durağında inerek buradan 16 S ya da E – 10 otobüslerinden birine binerek Sabiha Gökçen Havaalanına ulaşabilirler.

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Tavşantepe Metro Durağı Nerede? M4 Tavşantepe Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Km, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
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