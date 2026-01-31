Tavuk eti ve yumurtada salgına karşı önlem! Bakanlık kümeslere sıkı biyogüvenlik şartları getirdi

Tavuk eti ve yumurta üretiminde salgın riskini azaltmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle, ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kuralları sıkılaştırılırken, kümeslerden yem depolarına kadar birçok alanda kapsamlı denetim süreci başlatıldı.
KÜMESLER İÇİN YENİ BİYOGÜVENLİK KURALLARI
Tarım ve Orman Bakanlığı, tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapılan ticari etlik ve ticari yumurtacı kanatlı işletmelerinin sahip olması gereken teknik ve sağlık şartlarıyla biyogüvenlik kuralları belirledi.
Düzenleme; organik yumurta ve et üretimi yapan işletmeler dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerini kapsıyor. Buna göre 350 ve üzeri yumurtacı tavuk, 500 ve üzeri etlik tavuk, 200 ve üzeri hindi, ördek, kaz ve bıldırcın ile 20 ve üzeri devekuşu bulunan işletmeler tebliğ kapsamına alındı.
YENİ İŞLETMELERE DENETİM ŞARTI
Yeni kurulacak kanatlı işletmelerine, Bakanlık veri sistemi üzerinden işletme numarası verilmeden önce denetim yapılacak. Yapılan kontrollerde uygun bulunan işletmelerin faaliyete geçmesine izin verilecek.
KÜMESLER ÇİT VE DUVARLA KORUNACAK
Tebliğe göre işletmelerin sınırları, her türlü hayvan girişini engelleyecek şekilde en az 150 santimetre yüksekliğinde tel örgü veya çitle çevrilecek. Bu yapı, kemirgen ve diğer hayvanların girişini önlemek amacıyla yer seviyesinden en az 50 santimetre duvarla desteklenecek. Açık sistem işletmelerde ise kanatlıların gezinti alanı hem yanlardan hem de üstten yabani hayvan temasını kesecek şekilde korunacak.
ÇİFT KADEMELİ GİRİŞ ZORUNLU
İşletmelerde ölen hayvanların imhası için kapasiteye uygun ölü imha çukuru veya yakma fırını bulunması zorunlu olacak. Yumurta, yem, altlık ve gübre taşınması ile depolanmasında tahta palet veya dezenfeksiyona uygun olmayan malzemeler kullanılamayacak. Yem ünitesinde ise çift kademeli giriş sistemi oluşturulacak ve yabani kuşlar ile kemirgenlere karşı önlem alınacak.
HAYVAN BULUNDURMA SINIRLARI
İşletme alanında yetiştirilen tür dışında kanatlı hayvan, av hayvanı, arı kovanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kedi ve köpek bulundurulamayacak. Güvenlik amacıyla köpek bulundurulması halinde ise her giriş kapısı için en fazla iki köpeğe, sürekli bağlı kalmaları şartıyla izin verilecek.
BİYOGÜVENLİK PLANI ZORUNLU OLACAK
Tebliğle birlikte işletmelerin, biyogüvenlik önlemlerinin sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesi için kendilerine özel bir biyogüvenlik planı hazırlaması zorunlu hale getirildi. Planlar, ilk aşamada il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek onaylanacak.
Aynı işletmede farklı türde hayvanlar bulundurulamayacak, bir kümeste yer alan hayvanların yaş farkı en fazla 7 gün olacak. Ayrıca aynı işletme bünyesinde ticari etlik ve ticari yumurtacı sürüler birlikte yer alamayacak.
MEVCUT İŞLETMELERE 12 AY SÜRE
Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla Bakanlık veri sistemine kayıtlı işletmelere, çevreleme, çift kademeli giriş sistemi ve tahta palet kullanılmaması gibi yükümlülükler için 12 aylık uyum süresi tanındı.