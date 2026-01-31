Tavuk eti ve yumurtada salgına karşı önlem! Bakanlık kümeslere sıkı biyogüvenlik şartları getirdi

KÜMESLER İÇİN YENİ BİYOGÜVENLİK KURALLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın yetiştiriciliği yapılan ticari etlik ve ticari yumurtacı kanatlı işletmelerinin sahip olması gereken teknik ve sağlık şartlarıyla biyogüvenlik kuralları belirledi.

Düzenleme; organik yumurta ve et üretimi yapan işletmeler dahil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerini kapsıyor. Buna göre 350 ve üzeri yumurtacı tavuk, 500 ve üzeri etlik tavuk, 200 ve üzeri hindi, ördek, kaz ve bıldırcın ile 20 ve üzeri devekuşu bulunan işletmeler tebliğ kapsamına alındı.