Haberler Yaşam Haberleri Tavuk Kıymasından Neler Yapılır? Tavuk Kıyması İle Neler Yapabilirim?
Giriş Tarihi: 26.9.2024 16:39 Son Güncelleme: 26.9.2024 16:39

Tavuk Kıymasından Neler Yapılır? Tavuk Kıyması İle Neler Yapabilirim?

En çok tüketilen proteinlerden biri olan beyaz et türleri son yıllarda kıyma olarak da pek çok tarife lezzet katmaktadır. Beyaz etten kıyma elde edip kullanmak isteyen bireyler tarif ararken tavuk kıymasından neler yapılır sorusuna yanıt aramaktadır. Kırmızı ete alternatif arayanların aklından sıklıkla tavuk kıyması ile neler yapabilirim sorusu geçmektedir.

Tavuk Kıymasından Neler Yapılır? Tavuk Kıyması İle Neler Yapabilirim?

Sofraların hem lezzetli hem de ekonomik tatlarından biri olan tavuk kıyması pek çok yemek çeşidine ana malzeme olmaktadır. Hazmı kolay ve lezzetli bir et türü olan tavuktan elde edilen kıymayla yapılan yemek türü vardır. Bu tarifler tavuk kıymasından neler yapılır, tavuk kıyması ile neler yapabilirim sorularına çok güzel yanıtlar sunmaktadır.

Tavuk Kıymasından Neler Yapılır?

Tavuk eti hazmının kolaylığı, lezzeti ve kırmızı ete oranla daha ekonomik olması nedeniyle sıkça tüketilmektedir. Ayrıca kırmızı et sevmeyen ya da alerjisi bulunan bireyler için tavuk eti kıyması oldukça lezzetli bir alternatiftir. Son zamanlarda tavuk eti kıyma formuna getirilerek tıpkı bildiğimiz kıymadan yapılan hemen her yemek yapıldığını görmekteyiz. Tavuk kıymasından yapılan yemeklerin pek çoğu ise şunlardır;

  • Sulu köfte

  • Kuru köfte

  • İçli köfte

  • Hamburger köftesi

  • Mantı

  • Karnıyarık

  • Tavuk tantuni

  • Adana kebap

  • Rosto

  • Tavuk kıymalı börek

  • Kadınbudu köfte

Yukarıdaki listede ismi geçmeyen hemen her köfte türü tavuk kıymasından da pek ala yapılmaktadır. Bu tariflerin yapılış şekli tıpkı et kıymasından olduğu gibidir. Tavuk kıymasını da tıpkı asıl tarifte olduğu tutarda koymanız yeterli olacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tavuk Kıymasından Neler Yapılır? Tavuk Kıyması İle Neler Yapabilirim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA