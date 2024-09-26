Tavuk Kıymasından Neler Yapılır? Tavuk Kıyması İle Neler Yapabilirim?

Sofraların hem lezzetli hem de ekonomik tatlarından biri olan tavuk kıyması pek çok yemek çeşidine ana malzeme olmaktadır. Hazmı kolay ve lezzetli bir et türü olan tavuktan elde edilen kıymayla yapılan yemek türü vardır. Bu tarifler tavuk kıymasından neler yapılır, tavuk kıyması ile neler yapabilirim sorularına çok güzel yanıtlar sunmaktadır.

Tavuk Kıymasından Neler Yapılır?

Tavuk eti hazmının kolaylığı, lezzeti ve kırmızı ete oranla daha ekonomik olması nedeniyle sıkça tüketilmektedir. Ayrıca kırmızı et sevmeyen ya da alerjisi bulunan bireyler için tavuk eti kıyması oldukça lezzetli bir alternatiftir. Son zamanlarda tavuk eti kıyma formuna getirilerek tıpkı bildiğimiz kıymadan yapılan hemen her yemek yapıldığını görmekteyiz. Tavuk kıymasından yapılan yemeklerin pek çoğu ise şunlardır;

Sulu köfte

Kuru köfte

İçli köfte

Hamburger köftesi

Mantı

Karnıyarık

Tavuk tantuni

Adana kebap

Rosto

Tavuk kıymalı börek

Kadınbudu köfte

Yukarıdaki listede ismi geçmeyen hemen her köfte türü tavuk kıymasından da pek ala yapılmaktadır. Bu tariflerin yapılış şekli tıpkı et kıymasından olduğu gibidir. Tavuk kıymasını da tıpkı asıl tarifte olduğu tutarda koymanız yeterli olacaktır.