Muğla’daki zehirlenme vakasında flaş | 3 kardeşten 1’i hayatını kaybetmişti! ’Hidrojen sülfür’ detayı...

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım 2025 günü 18 yaşındaki Neslinur Topal, zincir marketten tavuk alarak aynı gün 39 yaşındaki annesi S.T., kardeşleri 11 yaşındaki R. O. T. ve 9 yaşındaki F.T. ile birlikte yedikten sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine baba M.T., 25 ve 26 Kasım'da karın ağrısı şikayetiyle çocuklarını Seydikemer Devlet Hastanesi'ne götürerek muayene yaptırdı.

KALBİ DURDU, HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tedavi sonucunda 26 Kasım'da çocuklar taburcu edildi. Ancak rahatsızlığı devam eden çocuklar, 26 Kasım saat 13:45'te Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuklardan Neslinur Topal'ın bilinç kaybı yaşadı ve kalbi durdu. Bunun üzerine hastane ekiplerince acil müdahale edilerek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlandı. Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslinur Topal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp inlemesinde belli olacak. Diğer iki çocuk ise ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesine gönderildi. Olayla ilgili Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.