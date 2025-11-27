Tavuktan zehirlenen 3 kardeşten biri öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yediği tavuk yemeğinden zehirlenen ve hastaneye başvuran 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Kentte yaşanan üzücü olayda Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kardeşin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.