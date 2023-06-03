Haberler Yaşam Haberleri Tavuskuşu beslenen eve operasyon
Giriş Tarihi: 4.6.2023

Tavuskuşu beslenen eve operasyon

Tavuskuşu beslenen eve operasyon
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde 3 Hint tavuskuşu ele geçirdi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, izinsiz yaban hayvanı beslemekten A.K.'ye 5 bin 252 TL para cezası verildi. 3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi. Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, "Yaban hayvanları belirli kanunlara tabi ve bunlar herkesin evinde alıp besleyeceği hayvanlar değil. Yaban hayvanlarıyla ilgili taleplerde doğa koruma ekiplerine başvurularak bilgi alınması ve yasalara uygun olarak hayvanların sahiplenilmesinin yapılmasını istiyoruz" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
SON DAKİKA: CHP'den flaş 'Kurultay' kararı! Seçim hezimeti sonrası süreç başlatıldı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
SON DAKİKA | Ekonomi yönetiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak
İnan Kıraç’a ikinci şok
ARKADAŞINA GÖNDER
Tavuskuşu beslenen eve operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA