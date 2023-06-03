Tavuskuşu beslenen eve operasyon

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde 3 Hint tavuskuşu ele geçirdi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, izinsiz yaban hayvanı beslemekten A.K.'ye 5 bin 252 TL para cezası verildi. 3 kuş, çevre illerde bulunan hayvanat bahçelerine nakledildi. Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, "Yaban hayvanları belirli kanunlara tabi ve bunlar herkesin evinde alıp besleyeceği hayvanlar değil. Yaban hayvanlarıyla ilgili taleplerde doğa koruma ekiplerine başvurularak bilgi alınması ve yasalara uygun olarak hayvanların sahiplenilmesinin yapılmasını istiyoruz" dedi. AA