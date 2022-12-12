TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ - Tayfun füzesi nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar, hızı saatte kaç kilometre?

Tayfun füzesi özellikleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Peş peşe yapılan açıklamalar füzenin özelliklerini bir kez daha üst sıraya taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bu füzeyle ilgili olarak; "Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Tayfun füzesi nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar, hızı saatte kaç kilometre? İşte Tayfun füzesi özellikleri ve detaylar.