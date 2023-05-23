Tayfun testlerde başarıyla vurdu

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde saat 06.44'te gerçekleştirilen test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Atış sorunsuz tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Tayfun füzesinin test atışının görüntülerini paylaştı. Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik.Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Türkiye'nin dış tehditlere karşı en büyük caydırıcı güçlerinden biri olacak olan yerli balistik füze, 500 + kilometrelik menzili ile dosta güven, düşmana korku veriyor. Kısa süre içinde envantere alınması hedeflenen Tayfun'un ana hedefi ise stratejik düşman tesisleri olacak. Yakıt, motor ve güdüm gibi birçok kritik bileşeni ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun, özellikle Yunanistan'da uzun süre gündem olmuştu.