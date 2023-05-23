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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Tayfun testlerde başarıyla vurdu

Türkiye’nin 500 kilometreden fazla mesafeli füzesi Tayfun, Rize’de yapılan yeni testi de başarıyla tamamladı. Tayfun’un kısa sürede envantere alınması bekleniyor

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Tayfun testlerde başarıyla vurdu
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde saat 06.44'te gerçekleştirilen test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Atış sorunsuz tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Tayfun füzesinin test atışının görüntülerini paylaştı. Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik.



Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Türkiye'nin dış tehditlere karşı en büyük caydırıcı güçlerinden biri olacak olan yerli balistik füze, 500 + kilometrelik menzili ile dosta güven, düşmana korku veriyor. Kısa süre içinde envantere alınması hedeflenen Tayfun'un ana hedefi ise stratejik düşman tesisleri olacak. Yakıt, motor ve güdüm gibi birçok kritik bileşeni ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun, özellikle Yunanistan'da uzun süre gündem olmuştu.

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Tayfun testlerde başarıyla vurdu
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