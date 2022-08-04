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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:16 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:16

Tayland Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Tayland'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Günümüzde birçok Türk Vatandaşı yurtdışı için bazı araştırmalar yapmaktadır. Taylan’da pek çok kişinin seyahat etmek istediği ülkelerden biridir. Genellikle bu seyahatler gezi amaçlı olsa da bazı kesim de çalışma ve yaşama fırsatı için Türkiye’den Tayland’a gidişteki koşulları merak etmektedir. Bu anlamda Türkiye ile Tayland arasında bazı vize ve pasaport protokolleri bulunmaktadır. Buna göre Tayland vize istiyor mu? Ayrıntılı şekilde ele aldık. Türkiye’den Tayland’a giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? İşte yanıtları…

Tayland Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Tayland’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Asya kıtasındaki önemli ülkelerden biri olan Tayland'ı birçok kişi ziyaret etmek istemektedir. Bunun pek çok sebebi bulunabilir. Bu sebeplere göre de farklı vize çeşitleri bulunmaktadır. Fakat Tayland'da vizesiz kalma gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum tamamen Tayland'la Türkiye arasındaki protokollere ve anlaşmalara bağlı olarak gelişmektedir. Peki, Türkiye'den Tayland'a giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Merak edilenleri açıklayacağız. Tayland vize istiyor mu? Beraber inceleyelim.

Tayland Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Tayland'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaf iken Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 gün süreyle vizeden muaf konumdadır. Bu süreleri geçecek ziyaretler için Tayland diplomatik temsilciliklerine vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 30 günü veya 90 günü aşan sürelerde vize başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bu anlamda da bazı belgelere ihtiyacınız olacaktır:

  • Pasaport (Seyahat dönüşünden itibaren 6 ay daha geçerliliği olan)'a sahip olmak gerekmektedir.
  • Tayland'a giriş yapma nedeni belirtilmelidir.
  • 20.000 Baht veya buna denk gelen farklı bir döviz biriminde finansal bakiye gerekmektedir.
  • Tayland Vizesi Başvuru Formu gerekmektedir.
  • Nüfus cüzdan fotokopisi gerekmektedir.
  • Pasaportun fotokopisi gerekmektedir.
  • Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, 4*6 cm ölçülerinde 2 adet) gereklidir.
  • Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu yapmanız tavsiye edilir.
  • Finansal durumu gösteren aktif bir banka hesabının son 6 aylık dökümleri gerekmektedir.
  • Tek girişli vize için bankada en az 800 USD, çok girişli vize için ise en az 5700 USD bakiye lazımdır.
  • Aile bireylerinin son 6 aylık hesap dökümleri ve en az 1600 USD bakiye gerekmektedir.

Tayland Pasaport İstiyor Mu?

Tayland seyahati gerçekleştirmeyi planlayan Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus (bordo) Pasaport sahibi kişiler, 30 gün süreli Tayland Vizesi; T.C. Diplomatik, Hizmet, Hususi Pasaport sahipleri 90 gün süreli Tayland vizesi uygulamasına tabidirler.

Vizeden muaf ülkelerden gelinmediği sürece Tayland ziyaretçileri, Tayland'ın diplomatik temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir. Tayland şu anda 56 ülke vatandaşları için vizesiz seyahat sunuyor. Diğer ülkelerle, Tayland hükûmetinin vize muafiyetiyle ilgili ikili anlaşmalar vardır. Çoğu Batılı ülkeler, vizesiz seyahat için uygundur ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin doğu kesiminde bazı ülkelerin (Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan), yanı sıra Malta ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir fakat ülkeye (uygun giriş noktalarından birinde gelinirse) varışta vize verilir.

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Tayland Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Tayland'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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