Tayland Yemekleri İsimleri - Geleneksel Tayland Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Tayland yemekleri bilinen tüm yemek anlayışlarını geride bırakır özelliktedir. Çünkü bir tabağın içerisinde hem ekşi hem tatlı hem de acı tatlar vardır. Bu tür tabaklar denge tabaklarıdır ve hiçbir tadın diğerinin önüne geçmemesi gerekir. Bu nedenle Geleneksel Tayland mutfağının detaylarla, ince çizgilerle hareket eden bir mutfak olduğu söylenebilir. BTayland yemekleri isimleri ile birlikte araştırılmaktadır. Peki, geleneksel Tayland mutfağı yemekleri nelerdir?

Tayland Yemekleri İsimleri

Tayland mutfağının tarihsel arka planı vardır. Günümüzdeki Tayland mutfağı oluşmadan önce birçok ülkeden etkilenmiştir. Hollanda, Fransa, Japonya, Çin gibi ülkeler Tayland mutfağını şekillendiren ülkeler olmuştur. Bu noktada üzerinde durulması gereken geleneksel Tayland mutfağının nasıl bir özellikte olduğudur. Bir tabakta hem acı hem ekşi hem de tatlının olması Tayland mutfağının en önemli özelliğindendir.

Tayland yemeklerinden bazıları şu şekildedir: Baharatlı karides çorbası yani tom yam kung, tavuklu yeşil köri yani kaeng khiao wan kai, Tay usulü erişte yani phat thai.

Tayland Yemeklerinin İsimleri Nelerdir?

Bir Tayland yemeğinde denge çok önemlidir. Genelde üç tat üzerinde yoğunlaşılan bu mutfakta hiçbir tadın diğerinin önüne geçmesi istenmez. Bu nedenle de tatlar arasındaki dengeye dikkat edilir. Bunun dışında Tayland yemekleri çok çeşitli teknikler ile hazırlanır. Ağır ateşte hazırlanan, fırındı ve ızgarada hazırlanan birçok yemek vardır.

Geleneksel Tayland yemeklerinden bazıları şu şekildedir: Fesleğenli kızartılmış et yani phat kaphrao, fırında kızartılmış ördek körisi yani kaeng phet pet yang, Hindistan cevizi sütlü tavuk çorbası yani tom kha kai.

Geleneksel Tayland Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Geleneksel Tayland mutfağında kızarmış yemekler, çorbalar, ızgarada pişirilen yemekler vb. tekniklerle hazırlanan yemekler vardır. Bu yemeklerin çoğu şu şekildedir: Phat kaphrao, kaeng phet pet yang, tom kha kai, kaeng khiao wan kai, phat thai.

Geleneksel Tayland Mutfağı Tatlıları

Geleneksel Tayland mutfağında öne çıkan yemekler olduğu kadar tatlılar da vardır. Yine bu tatlılar da Tayland mutfağında kullanılan pirinçten oluşmaktadır. Khao niao mamuang yani yapışkan pirinçli mango en bilinen tatlılardandır. Birde geleneksel Tayland mutfağında yapılan ve küresel olarak ünlü olan thapthim krop tatlısı vardır. Bu tatlı buzdan, sütten ve su kestanesinden yapılan yumuşak üründen oluşuyor.

Geleneksel Tayland Mutfağı İçecekleri

Tayland mutfağında popüler olan içeceklerden biri şu an tüm dünyada tüketilen bir içecektir. Bu içeceğin adı thai iced tea şeklindedir. Bu içecek içerisinde buz, süt, siyah çay, şeker ve baharat vardır.