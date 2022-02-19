"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor?” sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti! | Video

Ayvazoğlu, Twitter hesadından "Herkes onu sosyal medyadaki bu sözleriyle tanıdı... Bir süredir tedavi görmekte olan Yaşar Ayvaz amca emeneti Hakk'a teslim etti. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.