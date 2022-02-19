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Giriş Tarihi: 19.2.2022 21:16

"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor?” sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti!

Tayyip Erdoğan’a buradan mı rey veriliyor?” sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti!

Trabzon’da oy kullanmak için okula giden Yaşar Ayvaz sandık görevlisine "Tayyip Erdoğan buradan mı rey oluyor? Yanlış olmasın" sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Yaşar Ayvaz’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaşar Ayvaz oy kullanmak için gittiği okuldaki sandık görevlisine "Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın" sözleriyle sosyal medyada tanınmıştı.

Trabzon'da yaşayan Ayvaz'ın ölüm haberini AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu duyurdu.

"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor?” sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti! | Video

Ayvazoğlu, Twitter hesadından "Herkes onu sosyal medyadaki bu sözleriyle tanıdı... Bir süredir tedavi görmekte olan Yaşar Ayvaz amca emeneti Hakk'a teslim etti. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.

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"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor?” sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti!
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