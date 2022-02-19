Yaşar Ayvaz oy kullanmak için gittiği okuldaki sandık görevlisine "Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın" sözleriyle sosyal medyada tanınmıştı.
"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor?” sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti! | Video
Ayvazoğlu, Twitter hesadından "Herkes onu sosyal medyadaki bu sözleriyle tanıdı... Bir süredir tedavi görmekte olan Yaşar Ayvaz amca emeneti Hakk'a teslim etti. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.