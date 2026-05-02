Taziyeye giden minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı!

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taziye ziyaretine gidenleri taşıyan Y.H. (30) idaresindeki minibüs, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve banket üzerinde yan yattı.
Kazada sürücü Y.H. ile araçta bulunan A.K. (30), S.I. (65), A.A. (51), Ş.B. (76), M.Y. (66), E.Ö. (65), S.A. (69), A.S. (73), E.S. (30) ve K.G. (66) yaralandı.