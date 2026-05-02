Taziyeye giden minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 21:18

Malatya'da, Gaziantep'ten taziye ziyareti için gelen aileyi taşıyan minibüs yağışlı havada kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Çamurlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taziye ziyaretine gidenleri taşıyan Y.H. (30) idaresindeki minibüs, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve banket üzerinde yan yattı.

Kazada sürücü Y.H. ile araçta bulunan A.K. (30), S.I. (65), A.A. (51), Ş.B. (76), M.Y. (66), E.Ö. (65), S.A. (69), A.S. (73), E.S. (30) ve K.G. (66) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
