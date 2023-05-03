Tazminat Davası Nasıl Açılır? Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tazminat davası nasıl açılır, sorusu ile bilinçli veya bilinçsiz maddi veya manevi zara verici davranış sonrasında karşılaşırız. Tazminat davası nasıl sonuçlanır, sorusuna hasar deliller ile sunulduktan sonra sonuçlanır yanıtını verebiliriz. Manevi tazminat davası nasıl açılır, sorusuna ise bölge mahkemelerine başvurarak açılır yanıtını verebiliriz. Tazminat davası hangi durumlarda açılır, dediğimizde birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılabildiğini öğreniriz.

Tazminat Davası Nedir?

Tazminat davası, kişinin haksız fiil nedeni ile görmüş olduğu maddi ya da manevi zarar için isteyebileceği karşılık için açılan davalara denir. Kişi maddi veya manevi zarara uğradığı takdirde tazminat adı altında zararın para karşılığını talep etme hakkı vardır. Genel itibariyle haksız bir durum karşısında zarar gören kişiler tazminat davası açabilirler. Zarar veren kişinin bilinçli veya bilinçsiz hareket etmesi önemli değildir. Sonuç itibari ile zarar var ise açılabilir.

Tazminat davası, maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davası, maddi bir zarara uğrayan ve malvarlığında bir eksilme meydana gelen kişiler tarafından açılır. Maddi tazminat davası ile hukuka aykırı bir fiil veya işlem neticesinde kişinin zararlarının giderilmesi amaçlanır. Manevi tazminat davası, kişinin uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle üzüntü, elem duyması, kişilik haklarının zedelenmesi sonucu belli bir meblağ ödenmesinin talebidir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası açmaya yöneltecek durumunuzun olduğu bölgede bulunan bölge mahkemeleri dava açmanızda yetkilidir. Bu nedenle tazminat davası istenilen herhangi bir yerde açılamaz. Davaya konu olan olay nerede geçerse orada açılmalıdır. Davaya konu olan eyleme ilişkin mağduriyetin delilleri ile birlikte mahkemeye başvurulması gerekir. Davacı sayısı bir değilse ve arklı yerlerde ikamet ediyorlarsa bir kişi esas alınarak dava orada açılır.

Maddi tazminat davalarında kayıp veya zararın giderilebilmesi için zarar miktarının tespiti gerekir. Manevi tazminat davalarında kişinin uğradığı psikolojik tahribatı öğrenmek için uzman görüşüne başvurulabilir. Çünkü manevi tazminat davalarında ortaya çıkan zararın net olarak belirlenebilmesi mümkün olmadığından miktar net bir şekilde ortaya çıkarılamamaktadır. Maddi tazminat davalarında hasar tespit edilebildiği için dava sonucunda ödenecek tutar kolaylıkla belirlenebilir. Ortaya çıkan haksız fiilin gerçekleşmesi üzerinden on yıl geçmişse tazminat davası açılamamaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Tazminat davası açmak için suçun üzerinden geçen süre önemlidir. Her istediğimizde üzerinden kaç yıl geçerse geçsin açarım diyemeyiz. Tazminat davası açmak için gereken süre olaya göre değişkenlik gösterir. Fakat on yılı dolduran olaylar için tazminat davası zaman aşımına uğradığı için açılamaz. Maddi tazminat davası açılabilecek durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

İş kazalarından kaynaklanan maddi tazminat davası

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi tazminat davası

Sözleşmelerin ihlal edilmesinden kaynaklanan maddi tazminat davası

Suç işlenmesinden kaynaklanan maddi tazminat davası

Doktorların hatalı uygulamaları nedeniyle açılan maddi tazminat davası

Haksız rekabetten kaynaklanan maddi tazminat davası

Görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan maddi tazminat davası

Boşanma davasıyla beraber açılan maddi tazminat davası

Telif haklarının ihlalinden kaynaklanan maddi tazminat davası

Manevi tazminat davası açılabilecek durumları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Bir kimsenin kişilik hakkına yönelmiş hukuka aykırı bir saldırı bulunması

Açık kanun hükmü bulunmadıkça kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi ile zarar gören kişi aynı olmalıdır.

Manevi bir zarar oluşmalıdır. Elem, üzüntü, acı gibi zararlar.

Nedensellik bağı mevcut olmalıdır.

Davalı taraf kusurlu olmalı veya ortada bir kusursuz sorumluluk hali bulunmalıdır.

Tazminatın belirlenmesi Türk Borçlar Kanunu'nun 51. maddesine belirlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu'nun 51. maddesine göre, "Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.". Manevi tazminatın hesaplanmasında ise bir yöntem öngörülmemiştir. Manevi tazminat miktarı belirlenirken somut olayın özelliği, zarar görenin ekonomik ve sosyal durumu, paranın alım gücü, maluliyet oranı, duyulan elem ve ıstırap hususları gözetilerek hesaplanır ve belirlenir.